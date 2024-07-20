Зеленский обсудил с Трампом возможность его визита в Украину

Возможный визит Дональда Трампа в Украину обсуждался во время телефонного разговора кандидата в президенты США и Владимира Зеленского.

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Во время недавнего телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсуждалась возможность визита Трампа в Украину. Однако, как сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет «Интерфакс-Украина», конкретные детали еще не определены.

«Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможно», - отметил Никифоров.

Пресс-секретарь также подтвердил, что обсуждалась возможность визита Трампа в Украину, но конкретика, включая дату и место встречи, еще не определена.

В ходе разговора были также затронуты вопросы, касающиеся агрессии России, в частности недавние удары по Николаеву и детской больнице «Охматдет». Зеленский призвал Трампа не верить в оправдание действий президента Путина, называя его «обычным убийцей».

Зеленский четко сказал, что нет никаких оправданий для путина. «Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре», - сообщил Никифоров.

Трамп, в свою очередь, отметил необходимость избегать фейковых новостей, которые утверждают, что его возможное президентство может быть выгодным россии. Он также пообещал, что в случае избрания, готов работать над миром между Украиной и россией.

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