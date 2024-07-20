На Киевщине будут работать Пункты несокрушимости, если света не будет более 8 часов подряд

Утвержден порядок оперативного развертывания Пунктов несокрушимости в населенных пунктах, где отключение света будет продолжаться более 8 часов подряд.

Источник фото: koda.gov.ua

Пункты несокрушимости будут работать во всех населенных пунктах, где отключение света длится более 8 часов подряд. Такое решение было принято во время оперативного рабочего совещания в Киевской областной государственной администрации, которое состоялось под председательством первого заместителя председателя КОГА Николая Бойко, пишут в ОВА.

Во время совещания утвердили порядок оперативного развертывания Пунктов несокрушимости в населенных пунктах, где отключение света будет продолжаться более 8 часов подряд.

Там, где стационарный пункт несокрушимости не предусмотрен — работники ГСЧС будут разворачивать палатки.

В ходе совещания также обсудили необходимость актуализации данных о работе пунктов несокрушимости. В частности, сейчас проверяется информация, предоставленная теробщинами.

Все адреса пунктов несокрушимости и график работы каждый житель может найти в приложении Дія и в чат-боте «Київщина безпечна».

В ОВА подчеркнули, что согласно результатам заседания штаба Совета обороны, на Киевщине все пункты несокрушимости должны быть переведены в рабочий режим.

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