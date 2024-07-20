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Прогноз магнитных бурь на 20 июля: ожидаются «сюрпризы»

15:02, 20 июля 2024
20 июля ожидается умеренный уровень солнечной активности, но возможны колебания.
Прогноз магнитных бурь на 20 июля: ожидаются «сюрпризы»
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В субботу, 20 июля, прогноз магнитных бурь не слишком оптимистичен, поскольку магнитосфера Земли остается в возбужденном состоянии. В то же время, значительного влияния не ожидается, поскольку в последнее время солнечная активность была на умеренном уровне. Такую информацию предоставляет обновленный прогноз от Meteoprog.

Эксперты сообщают, что за последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса C, которые, как правило, почти не влияют на Землю. Однако метеозависимым людям стоит быть осторожными, поскольку негативные последствия могут вызвать и жара.

В прогнозе отмечается, что геомагнитное поле будет периодически колебаться от спокойного до активного уровня. Ожидается, что в этот день солнечная активность будет умеренной, однако существует небольшая вероятность вспышки класса X.

Солнечная активность на 20 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 15%
  • Количество солнечных пятен - 87

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Регулярный мониторинг прогноза поможет контролировать факторы риска инфарктов, инсультов и других болезней.

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