Прогноз магнітних бур на 20 липня: очікуються «сюрпризи»

20 липня очікується помірний рівень сонячної активності, але можливі коливання.

У суботу, 20 липня, прогноз магнітних бур не є надто оптимістичним, оскільки магнітосфера Землі залишається у збудженому стані. Водночас, значного впливу не очікується, оскільки останнім часом сонячна активність була на помірному рівні. Таку інформацію надає оновлений прогноз від Meteoprog.

Експерти повідомляють, що за останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу C, які, як правило, майже не впливають на Землю. Проте метеозалежним людям варто бути обережними, оскільки негативні наслідки можуть викликати і спека.

У прогнозі зазначається, що геомагнітне поле буде періодично коливатися від спокійного до активного рівня. Очікується, що цього дня сонячна активність буде помірною, проте існує невелика ймовірність спалаху класу X.

Сонячна активність на 20 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 87

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Регулярний моніторинг прогнозу допоможе контролювати фактори ризику інфарктів, інсультів та інших хвороб.

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