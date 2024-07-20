Практика судів
  1. В Україні

У Мінооборони пояснили, як хочуть розподілити майже 500 мільярдів з бюджету на 2024 рік

16:50, 20 липня 2024
У Міноборони розповіли, як хочуть розподілити кошти.
У Мінооборони пояснили, як хочуть розподілити майже 500 мільярдів з бюджету на 2024 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У схваленому Кабміном законопроєктом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на суму 495.3 млрд грн передбачають кошти для всіх силових структур.

У Міноборони розповіли, як хочуть розподілити кошти.

Так, зокрема, 373,7 млрд грн буде спрямовано на Міністерство оборони, з яких 269,5 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців та одноразову грошову допомогу у разі загибелі або інвалідності захисників України.

Понад 47 млрд грн буде направлено на закупівлю та модернізацію озброєння, військової техніки та боєприпасів. На тилове забезпечення передбачено 4,7 млрд грн. Понад 40 млрд грн буде спрямовано на будівництво фортифікаційних споруд силами ЗСУ та ДССТ. Додатково 8,9 млрд грн підуть на фінансове забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту.

«Фінансування потреб Сил оборони нині є першочерговим завданням. Додаткові кошти на зброю, фортифікаційні споруди та грошове утримання військовослужбовців — це критична складова протидії військовій агресії російської федерації проти України. Тому фахівці Міністерства оборони України активно готуються до роботи у профільних комітетах Верховної Ради, аби пояснити та обґрунтувати кожну цифру з поданого Урядом законопроєкту», — зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» (реєстр. номер 11417).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала звільнення медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалятимуть протягом 3 днів після отримання ухвали суду

Для онлайн-медіа можуть спростити звільнення від відповідальності за коментарі читачів, а також за недослівне цитування спікерів – Рада схвалила в першому читанні законопроект Ярослава Юрчишина.

Звільнення від відповідальності за СЗЧ та дезертирство у разі добровільного повернення на службу – Верховна Рада схвалила законопроект

Якщо злочин скоєно вперше та до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект прийнято за основу.

Місцева рада і власники сусідніх ділянок – ВС пояснив, хто є належними відповідачами у справі про визнання права власності на самочинно побудований будинок

Чоловік тричі звертався з декларацією про готовність будинку до введення в експлуатацію, проте отримував відмови – що вирішив ВС у справі про визнання права власності.

Верховний Суд висловився щодо застосування адміністративним судом доктрини venire contra factum proprium – заборони суперечливої поведінки

Верховний Суд вказав на недопустимість суперечливої (непослідовної) поведінки у публічно-правових відносинах.

Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду