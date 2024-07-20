У Мінооборони пояснили, як хочуть розподілити майже 500 мільярдів з бюджету на 2024 рік

У Міноборони розповіли, як хочуть розподілити кошти.

У схваленому Кабміном законопроєктом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони на суму 495.3 млрд грн передбачають кошти для всіх силових структур.

У Міноборони розповіли, як хочуть розподілити кошти.

Так, зокрема, 373,7 млрд грн буде спрямовано на Міністерство оборони, з яких 269,5 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців та одноразову грошову допомогу у разі загибелі або інвалідності захисників України.

Понад 47 млрд грн буде направлено на закупівлю та модернізацію озброєння, військової техніки та боєприпасів. На тилове забезпечення передбачено 4,7 млрд грн. Понад 40 млрд грн буде спрямовано на будівництво фортифікаційних споруд силами ЗСУ та ДССТ. Додатково 8,9 млрд грн підуть на фінансове забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту.

«Фінансування потреб Сил оборони нині є першочерговим завданням. Додаткові кошти на зброю, фортифікаційні споруди та грошове утримання військовослужбовців — це критична складова протидії військовій агресії російської федерації проти України. Тому фахівці Міністерства оборони України активно готуються до роботи у профільних комітетах Верховної Ради, аби пояснити та обґрунтувати кожну цифру з поданого Урядом законопроєкту», — зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» (реєстр. номер 11417).

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