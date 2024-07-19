Уряд подав у Раду законопроєкт про збільшення видатків на оборону у Бюджеті-2024

Кабмін зареєстрував законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони».

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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» (реєстр. номер 11417). Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на забезпечення фінансовим ресурсом невідкладних заходів у сфері безпеки і оборони, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії рф проти України.

Проектом Закону пропонується:

скоригувати видаткову частину загального фонду державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень;

для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214 млрд 513,1 млн грн та фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 220 млрд 90,4 млн гривень;

доповнити текстову частину ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» новою статтею щодо надання можливості за рішенням КМУ та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати кредити, що залучаються для реалізації інвестиційних проєктів, на фінансування загального фонду державного бюджету з подальшим передбаченням у наступних бюджетних періодах видатків (або спеціального фонду з відповідним джерелом покриття, або загального фонду державного бюджету) для завершення реалізації таких проєктів та досягнення їх цілей;

з метою врегулювання питань щодо зарахування коштів, які надходять в рамках Угоди про фінансування між Україною та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією («Ukraine Facility»), укладеної 08.07.2024, відповідно до якої передбачено можливість залучення Україною у 2024–2027 роках на безповоротній та безоплатній (грантовій) основі до загального фонду державного бюджету фінансової допомоги ЄС на суму 5,27 млрд євро в рамках інструменту «Ukraine Facility», включити до текстової частини ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» положення щодо зарахування до загального фонду державного бюджету коштів, що надходять в рамках Угоди про фінансування між Україною та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, від 08 липня 2024 року;

текстову частину ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» доповнити новими пунктами щодо:

- спрямування залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення;

- спрямування частини залишку коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», утвореного станом на 01.01.2024, на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

- спрямування коштів у сумі 85 млн грн, що були перераховані шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства «Україна туристична» у 2021 році, на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

- спрямування залишку невикористаних коштів у сумі 150 млн грн, які надійшли на рахунки державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, під час виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності, на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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