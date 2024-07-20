На Київщині чоловік впав у воду та знепритомнів

У Білій Церкві правоохоронці врятували чоловіка у воді.

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У Білій Церкві правоохоронці врятували чоловіка, який впав у воду, знепритомнів та мав сильну кровотечу. Про це повідомили в поліції Київської області.

Інцидент стався поблизу вулиці Січових Стрільців, де правоохоронці отримали повідомлення про спробу самогубства. Прибувши на місце, вони виявили непритомного чоловіка у воді.

Патрульні перемістили постраждалого на берег і надали йому домедичну допомогу. Чоловік почав приходити до тями. Мешканцю регіону надається уся необхідна допомога.

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