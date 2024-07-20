Знесення Садиби Зеленських: розпочато кримінальне провадження

Київ втратив історичну пам’ятку – Садибу Зеленських кінця XIX століття.

Джерело фото: UA.KyivPolice

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У п’ятницю, 19 липня, у Києві знесли історичну будівлю кінця XIX століття - Садибу Зеленських. Поліція розслідує обставини знесення у рамках кримінального провадження.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вилучено техніку, за допомогою якої здійснювали роботи по зносу будівлі. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про знесення будинку на вулиці Олександра Кониського невідомими особами за допомогою важкої будівельної техніки. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу.

Поліцейські встановили місцезнаходження техніки, яка була використана для знесення, та вилучили її. Наразі вирішується питання щодо її арешту. Всі обставини події встановлюються.

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