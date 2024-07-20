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15 000 грн за відстрочку від мобілізації: на Донеччині на хабарі погорів начальник ТЦК

13:14, 20 липня 2024
Військовозобов'язаному пригрозили мобілізацією, у разі якщо він відмовився заплатити.
15 000 грн за відстрочку від мобілізації: на Донеччині на хабарі погорів начальник ТЦК
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
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На Донеччині правоохоронці затримали начальника ТЦК за вимагання 15 тисяч гривень хабаря за оформлення відстрочки від мобілізації. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

«Начальник відділу РТЦК та СП користуючись службовим становищем висловив усну вимогу військовозобов’язаному надати йому неправомірну вигоду у розмірі 15 000 гривень. За це підполковник обіцяв вплинути на членів обласної ВЛК та «правильно» заповнити висновок», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що військовозобов'язаному пригрозили мобілізацією, у разі якщо він відмовився заплатити.

Під час обшуків у підозрюваного начальника ТЦК виявлено 15 тисяч гривень хабаря, а також 158 600 грн, 5 000 доларів США мобільний телефон, блокнот з чорновими записами, документи на заявника по оформленню відстрочки від мобілізації.

Наразі підполковнику  обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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