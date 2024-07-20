15 000 грн за отсрочку от мобилизации: в Донецкой области на взятке погорел начальник ТЦК

Военнообязанному пригрозили мобилизацией, если он отказался заплатить.

Фото: Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона

В Донецкой области правоохранители задержали начальника ТЦК за вымогательство 15 тысяч гривен взятки за оформление отсрочки от мобилизации. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

«Начальник отдела РТЦК и СП, пользуясь служебным положением, высказал устное требование военнообязанному предоставить ему неправомерную выгоду в размере 15 000 гривен. За это подполковник обещал повлиять на членов областной ВЛК и правильно заполнить вывод», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнообязанному пригрозили мобилизацией, если он откажется заплатить.

В ходе обысков у подозреваемого начальника ТЦК обнаружено 15 тысяч гривен взятки, а также 158 600 грн, 5 000 долларов США мобильный телефон, блокнот с черновыми записями, документы на заявителя по оформлению отсрочки от мобилизации.

В настоящее время подполковнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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