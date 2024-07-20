Ученые предупреждают о стремительном сокращении запасов кислорода в водоемах

Кислород в водоемах исчезает, ставя под угрозу жизнь на Земле.

Источник фото: rada-dolyna.gov.ua

Запасы растворенного кислорода в водоемах по всему миру стремительно уменьшаются, что представляет одну из самых больших угроз для жизнеобеспечения Земли. Об этом сообщают ученые в журнале Nature.

Как атмосферный кислород является жизненно важным для таких животных, как люди, так и растворенный кислород в воде является необходимым для пресноводных и морских экосистем. Согласно статье, миллиарды людей зависят от этих сред обитания как источника пищи и дохода, но содержание кислорода в них значительно и быстро снижается.

Концентрация растворенного кислорода в воде падает по нескольким причинам. Во-первых, теплые воды не могут удерживать много растворенного кислорода. Выбросы парниковых газов повышают температуру, что делает поверхностные воды менее способными удерживать этот важный элемент. Во-вторых, водные организмы могут истощать кислород быстрее, чем он восстанавливается.

Кроме того, цветение водорослей, а также приток сельскохозяйственных удобрений, сточных вод и промышленных отходов ухудшают ситуацию. В худших случаях кислорода становится так мало, что микроорганизмы буквально задыхаются и погибают, часто увлекая с собой более крупные виды.

«Сокращение выбросов парниковых газов, стоков питательных веществ и поступления органического углерода (например, неочищенных сточных вод) замедлит или, возможно, повернет вспять процесс деоксигенации», - отмечают ученые.

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