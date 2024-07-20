Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию.
По его словам, с утра уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.
«Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию.
Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника», – сказал Глава государства.
Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает расследованию.
«Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион», - добавил Зеленский.
Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.
Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.
Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.
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