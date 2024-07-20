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Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию

12:56, 20 июля 2024
По словам Владимира Зеленского, отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов.
Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию
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Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию.

По его словам, с утра уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

«Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, которая ведет в россию.

Задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника», – сказал Глава государства.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает расследованию.

«Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион», - добавил Зеленский.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.

Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.

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