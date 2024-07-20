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Вчені попереджають про стрімке скорочення запасів кисню у водоймах

18:56, 20 липня 2024
Кисень у водоймах зникає, ставлячи під загрозу життя на Землі.
Вчені попереджають про стрімке скорочення запасів кисню у водоймах
Джерело фото: rada-dolyna.gov.ua
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Запаси розчиненого кисню у водоймах по всьому світу стрімко зменшуються, що становить одну з найбільших загроз для життєзабезпечення Землі. Про це повідомляють вчені в журналі Nature.

Як атмосферний кисень є життєво важливим для таких тварин, як люди, так і розчинений кисень у воді є необхідним для прісноводних і морських екосистем. Згідно зі статтею, мільярди людей залежать від цих середовищ проживання як джерела їжі та доходу, але вміст кисню в них значно і швидко знижується.

Концентрація розчиненого кисню у воді падає з кількох причин. По-перше, теплі води не можуть утримувати багато розчиненого кисню. Викиди парникових газів підвищують температуру, що робить поверхневі води менш здатними утримувати цей важливий елемент. По-друге, водні організми можуть виснажувати кисень швидше, ніж він відновлюється.

Крім того, цвітіння водоростей, а також приплив сільськогосподарських добрив, стічних вод і промислових відходів погіршують ситуацію. У найгірших випадках кисню стає так мало, що мікроорганізми буквально задихаються і гинуть, часто захоплюючи з собою більші види.

«Скорочення викидів парникових газів, стоків поживних речовин і надходження органічного вуглецю (наприклад, неочищених стічних вод) сповільнить або, можливо, поверне назад процес деоксигенації», — зазначають учені.

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