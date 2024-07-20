Снос Усадьбы Зеленских: начато уголовное производство

Киев потерял исторический памятник - Усадьбу Зеленских конца XIX века.

Источник фото: UA.KyivPolice

В пятницу, 19 июля, в Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских. Полиция расследует обстоятельства сноса в рамках уголовного производства.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, изъята техника, с помощью которой осуществляли работы по сносу здания. Уголовное производство начато по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.

Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о сносе дома на улице Александра Конисского неизвестными лицами с помощью тяжелой строительной техники. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу.

Полицейские установили местонахождение техники, которая была использована для сноса, и изъяли ее. Сейчас решается вопрос о ее аресте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.