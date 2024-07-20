На Киевщине мужчина упал в воду и потерял сознание

В Белой Церкви правоохранители спасли мужчину в воде.

В Белой Церкви правоохранители спасли мужчину, который упал в воду, потерял сознание и имел сильное кровотечение. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Инцидент произошел вблизи улицы Сечевых Стрельцов, где правоохранители получили сообщение о попытке самоубийства. Прибыв на место, они обнаружили мужчину без сознания в воде.

Патрульные переместили пострадавшего на берег и оказали ему домедицинскую помощь. Мужчина начал приходить в себя. Жителю региона оказывается вся необходимая помощь.

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