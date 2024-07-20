В Минобороны объяснили, как хотят распределить почти 500 миллиардов из бюджета на 2024 год

В Минобороны рассказали, как хотят распределить деньги.

В одобренном Кабмином законопроектом «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны на сумму 495,3 млрд грн предусматривают средства для всех силовых структур.

В Минобороны рассказали, как хотят распределить деньги.

Так, в частности, 373,7 млрд грн будет направлено на Министерство обороны, из которых 269,5 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих и единовременную денежную помощь в случае гибели или инвалидности защитников Украины.

Более 47 млрд грн будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, военной техники и боеприпасов. На тыловое обеспечение предусмотрено 4,7 млрд грн. Более 40 млрд грн будут направлены на строительство фортификационных сооружений силами ВСУ и ГССТ. Дополнительно 8,9 млрд грн пойдут на финансовое обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта.

«Финансирование потребностей Сил обороны в настоящее время является первоочередной задачей. Дополнительные средства на оружие, фортификационные сооружения и денежное содержание военнослужащих – это критическая составляющая противодействия военной агрессии российской федерации против Украины. Поэтому специалисты Министерства обороны Украины активно готовятся к работе в профильных комитетах Верховной Рады, чтобы объяснить и обосновать каждую цифру из представленного Правительством законопроекта», - отметил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны» (реестр. номер 11417).

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