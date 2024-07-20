На Київщині працюватимуть Пункти незламності, якщо світла не буде понад 8 годин поспіль

Затверджено порядок оперативного розгортання Пунктів незламності в населених пунктах, де відключення світла триватимуть понад 8 годин поспіль.

Джерело фото: koda.gov.ua

Пункти незламності будуть працювати у всіх населених пунктах, де відключення світла триває понад 8 годин поспіль. Таке рішення було прийнято під час оперативної робочої наради у Київській обласній державній адміністрації, яка відбулась під головуванням першого заступника голови КОДА Миколи Бойка, пишуть в ОВА.

Під час наради затвердили порядок оперативного розгортання Пунктів незламності в населених пунктах, де відключення світла триватимуть понад 8 годин поспіль.

Там, де стаціонарний пункт незламності не передбачений — працівники ДСНС будуть розгортати намети.

Під час наради також обговорили необхідність актуалізації даних щодо роботи пунктів незламності. Зокрема, наразі перевіряється інформація, яку надали тергромади.

Всі адреси пунктів незламності та графік роботи кожен мешканець може знайти в додатку Дія та в чат-боті «Київщина безпечна».

У ОВА наголосили, що відповідно до результатів засідання штабу Ради оборони, на Київщині всі пункти незламності мають бути переведені у робочий режим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.