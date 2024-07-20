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Зеленський обговорив із Трампом можливість його візиту до України

14:26, 20 липня 2024
Можливий візит Дональда Трампа до України обговорювався під час телефонної розмови кандидата у президенти США та Володимира Зеленського.
Зеленський обговорив із Трампом можливість його візиту до України
Джерело фото: УНІАН
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Під час недавньої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорювалася можливість візиту Трампа до України. Проте, як повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, пише «Інтерфакс-Україна», конкретні деталі ще не визначені.

«Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо», — зазначив Нікіфоров.

Прессекретар також підтвердив, що обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, але конкретика, включаючи дату та місце зустрічі, ще не визначена.

У ході розмови були також торкнуті питання, що стосуються агресії Росії, зокрема нещодавні удари по Миколаєву та дитячій лікарні «Охматдит». Зеленський закликав Трампа не вірити у виправдання дій президента Путіна, називаючи його «звичайним вбивцею».

Зеленський чітко сказав, що немає жодних виправдань для путіна. «Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові», — повідомив Нікіфоров.

Трамп, у свою чергу, наголосив на необхідності уникати фейкових новин, які стверджують, що його можливе президентство може бути вигідним росії. Він також пообіцяв, що в разі обрання, готовий працювати над миром між Україною та росією.

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