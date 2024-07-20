Пограничники предупредили об опасных четвероногих «жителях» Карпат

Туристам советуют быть осторожными и следовать указаниям местных органов охраны природы, чтобы избежать опасных ситуаций в горных районах Карпат.

Государственная пограничная служба Украины предупреждает об опасности встречи с медведями в Карпатах. Особенно актуально для туристов, которые планируют посещать горные маршруты.

Согласно информации от пограничников, следы медведей в этом регионе - уже обычное явление. Медведи могут достигать скорости до 50 км/ч, что делает их быстрее большинства туристов. Поэтому особенно важно избегать закрытых горных маршрутов, где возможность встречи с диким зверем высока.

Встреча с медведем может угрожать вашей жизни и здоровью.

«Поэтому предостерегаем: воздержитесь от посещения закрытых горных маршрутов, поскольку это может угрожать вашей жизни и здоровью», - говорится в сообщении ГПСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.