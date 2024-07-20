В Україну прибув держсекретар Ватикану – планує зустрітися із Зеленським

Також держсекретар Святого Престолу надасть українській святині статусу малої базиліки.

Джерело фото: vaticannews.va

Державний секретар Святого Престолу кардинал Паролін приїхав в Україну, щоб надати українській святині – Всеукраїнського санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві – статусу малої базиліки.

Також, за словами кардинала, він планує зустрітися з представниками української влади, зокрема, з Президентом Володимиром Зеленським.

«І там, звичайно, я думаю, що ми будемо говорити про мир, про те, які можливі перспективи миру», - зауважив кардинал Паролін.

Папський посланець також зазначив, що цей візит є ще одним вираженням тієї уваги, яку Святіший Отець не припиняє приділяти Україні, а також його великих сподівань на мир.

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