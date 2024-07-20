Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії

Чим швидше росію буде зупинено, тим раніше світ повернеться до нормального життя — Арахамія про вбивство Ірини Фаріон.

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що вбивство політикині та мовознавиці Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

За його словами, політичне вбивство спрямоване на розкол і конфронтацію в суспільстві

«Від імені нашої фракції висловлюю щирі співчуття родині Ірини Фаріон, її соратникам, друзям, усім близьким.

Очевидно, що це політичне вбивство, спрямоване на розкол і конфронтацію в суспільстві. Мусимо не допустити цього», - заявив він.

Давид Арахамія додав, що весь правоохоронний блок працює над тим, щоб знайти і покарати винних у цьому жорстокому і показовому злочині.

«Вони мають понести відповідальність.

За останні місяці ми побачили, як почастішали випадки насилля щодо політиків у різних країнах, на різних континентах. Такого не було багато років і, очевидно, це є наслідком російської агресії проти нас, яка пробуджує жорстокість та робить світ менш безпечним. Чим швидше росію буде зупинено, тим раніше світ повернеться до нормального життя», - сказав нардеп.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.

Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.

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