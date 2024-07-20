Вбивство Ірини Фаріон: камери відеоспостереження не працювали через відключення світла

Під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла. Про це розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
«Наш мікрорайон досить непоганий, тому що в нас і програма є зараз під фінансування ОСББ щодо встановлення відеонагляду. Ми фактично зараз гарно працюємо і встановлюємо дуже багато відеокамер. Але є на жаль, жаль є в тому, що на момент, коли відбувся постріл, коли відбулося вбивство, не було світло в мікрорайоні.
За його словами, правоохоронці опрацювали район, можливо в кого були камери, які працювали від акамуляторів, і деяка інформація вже є, проте «не так, якби хотілося».
«Так, дійсно підтверджують, що є дійсно зафіксовані факти на відеонагляді, тому що, коли працювали камери, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі, дійсно, здалеку вона виглядає одною і тою ж самою з тією особою, яку представили і показали мешканці. Вфін є наразі підозрюваним», – зазначив депутат.
Він також розповів, що жив із Іриною Фаріон по сусідству і близько за 5 хвилин після пострілу швидка і поліція вже були на місці.
«Люди говорять, що була без глушника використана зброя. Фактично весь мікрорайон став на вуха. І я напевно до хвилин 5 мав можливість прийти. І вже правоохоронні органи були присутні і швидка також. Я вважаю, що це по тій ситуації результати непогані», – сказав Зінкевич.
Як відомо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика,3 стріляли у мовознавицю Ірину Фаріон.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.
Поранення, якого зазнала політикиня і мовознавиця Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям. Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.
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