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Вбивство Ірини Фаріон: камери відеоспостереження не працювали через відключення світла

11:08, 20 липня 2024
Правоохоронці збирають відеодокази з камер, які працювали від акамуляторів.
Вбивство Ірини Фаріон: камери відеоспостереження не працювали через відключення світла
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Під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла. Про це розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«Наш мікрорайон досить непоганий, тому що в нас і програма є зараз під фінансування ОСББ щодо встановлення відеонагляду. Ми фактично зараз гарно працюємо і встановлюємо дуже багато відеокамер. Але є на жаль, жаль є в тому, що на момент, коли відбувся постріл, коли відбулося вбивство, не було світло в мікрорайоні.

За його словами, правоохоронці опрацювали район, можливо в кого були камери, які працювали від акамуляторів, і деяка інформація вже є, проте «не так, якби хотілося».

«Так, дійсно підтверджують, що є дійсно зафіксовані факти на відеонагляді, тому що, коли працювали камери, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі, дійсно, здалеку вона виглядає одною і тою ж самою з тією особою, яку представили і показали мешканці. Вфін є наразі підозрюваним», – зазначив депутат.

Він також розповів, що жив із Іриною Фаріон по сусідству і близько за 5 хвилин після пострілу швидка і поліція вже були на місці.

«Люди говорять, що була без глушника використана зброя. Фактично весь мікрорайон став на вуха. І я напевно до хвилин 5 мав можливість прийти. І вже правоохоронні органи були присутні і швидка також. Я вважаю, що це по тій ситуації результати непогані», – сказав Зінкевич.

Як відомо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика,3 стріляли у мовознавицю Ірину Фаріон.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Поранення, якого зазнала політикиня і мовознавиця Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям. Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

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