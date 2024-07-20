$600 за те, щоб випустили за кордон: на Вінниччині хлопець намагався «домовитися» з прикордонниками

Хлопець, після відмови у перетині кордону, вирішив «домовитися» з прикордонником та запропонував хабар у розмірі 600 доларів.

Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 23-річного киянина, який намагався підкупити їх задля незаконного перетину кордону. Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що молодий чоловік прямував до Молдови через пункт пропуску «Могилів-Подільський». Під час здійснення заходів паспортного контролю з’ясувалося, що у нього відсутні військово-облікові документи, які надають право виїзду за кордон. Після відмови у перетині кордону, юнак вирішив «домовитися» з прикордонником та запропонував хабар у розмірі 600 доларів США.

«Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції. За фактом пропозиції неправомірної вигоди службові особі, співробітники ВВВБ Держприкордонслужби поінформували представників Нацполіції», - заявили прикордонники.

Відповідальність за це правопорушення, передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Фото: dpsu.gov.ua

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