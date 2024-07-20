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Мобілізований самовільно залишив військову частину і здався через рік: що вирішив суд

13:50, 20 липня 2024
Мобілізований військовий з Донеччини провів рік вдома, перш ніж здатися правоохоронцям.
Мобілізований самовільно залишив військову частину і здався через рік: що вирішив суд
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У Донецькій області мобілізований військовий самовільно залишив свою частину та провів рік вдома в іншому регіоні України, перш ніж добровільно здатися правоохоронцям. Про це повідомляється у вироку суду у справі № 176/1472/24.

Судове засідання щодо мобілізованого, який залишив військову частину, відбулося у місті Жовті Води Дніпропетровської області. За матеріалами справи, чоловік, що служив у Донецькій області на посаді старшого стрільця зі званням «солдат», у квітні 2023 року самовільно залишив військову частину. Цілий рік він перебував вдома у Жовтих Водах.

У квітні 2024 року, у супроводі карного розшуку, військовий добровільно здався поліції. «Таким чином він припинив вчиняти злочин проти встановленого порядку несення військової служби. Дезертирство, як триваючий злочин, фактично було закінчено», — йдеться у матеріалах суду.

Чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Суд, дослідивши матеріали провадження, вирішив, що його вина у вчиненні кримінального правопорушення доведена повністю. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Вирок суду може бути оскаржено в апеляційному суді.

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