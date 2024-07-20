Мобилизованный самовольно оставил воинскую часть и сдался через год: что решил суд

Мобилизованный военный из Донецкой области провел год дома, прежде чем сдаться правоохранителям.

В Донецкой области мобилизованный военный самовольно оставил свою часть и провел год дома в другом регионе Украины, прежде чем добровольно сдаться правоохранителям. Об этом сообщается в приговоре суда по делу № 176/1472/24.

Судебное заседание в отношении мобилизованного, который оставил воинскую часть, состоялось в городе Желтые Воды Днепропетровской области. По материалам дела, мужчина, служивший в Донецкой области в должности старшего стрелка со званием «солдат», в апреле 2023 года самовольно оставил воинскую часть. Целый год он находился дома в Желтых Водах.

В апреле 2024 года, в сопровождении уголовного розыска, военный добровольно сдался полиции. «Таким образом он прекратил совершать преступление против установленного порядка несения военной службы. Дезертирство, как длящееся преступление, фактически было закончено», - говорится в материалах суда.

Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд, исследовав материалы производства, решил, что его вина в совершении уголовного преступления доказана полностью. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном суде.

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