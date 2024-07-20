Практика судів
  1. В Україні

У Львові завтра прощатимуться з Іриною Фаріон

15:38, 20 липня 2024
21 липня у Гарнізонному храмі Львова відбудеться прощання з Іриною Фаріон.
У Львові завтра прощатимуться з Іриною Фаріон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прощання з відомою мовознавицею та громадською діячкою Іриною Фаріон, яка загинула 19 липня, розпочнеться в її рідному Львові 21 липня. Чин похорону відбудеться наступного дня. Про це повідомила донька Ірини Фаріон Софія Семчишин.

Парастас за покійною розпочнеться 21 липня о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, розташованому за адресою вулиця Театральна, 11. Віддати останню шану можна буде до 22:00.

Чин похорону розпочнеться 22 липня о 14:00 у тому ж храмі. Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22), неподалік могили Володимира Івасюка.

«Сумуємо невимовно. Ти для нас —  наше життя… Ми будемо робити все, щоб втілити Твою ідею у життя і щоб Ти побачила Україну Твоєї мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!», — висловила свою біль і вдячність донька мовознавиці.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільнення від відповідальності за СЗЧ та дезертирство у разі добровільного повернення на службу – Верховна Рада схвалила законопроект

Якщо злочин скоєно вперше та до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності – законопроект прийнято за основу.

Місцева рада і власники сусідніх ділянок – ВС пояснив, хто є належними відповідачами у справі про визнання права власності на самочинно побудований будинок

Чоловік тричі звертався з декларацією про готовність будинку до введення в експлуатацію, проте отримував відмови – що вирішив ВС у справі про визнання права власності.

Верховний Суд висловився щодо застосування адміністративним судом доктрини venire contra factum proprium – заборони суперечливої поведінки

Верховний Суд вказав на недопустимість суперечливої (непослідовної) поведінки у публічно-правових відносинах.

Після оновлення БЕБ зможе «дати по руках» іншим органам, які зараз розслідують економічні злочини – Гетманцев

БЕБ стане єдиним органом, який розслідуватиме економічні злочини, матиме довіру «білого» бізнесу і викликатиме острах тих, хто звик обходити закон – Гетманцев про реформу.

Верховний Суд розглянув справу проти каналу HBO, який у серіалі «Чорнобиль» без дозволу використав імена та історію ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка

Верховний Суд висловив позицію, чи можна було без дозволу використати імена родини ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Ігнатенка у серіалі від HBO «Чорнобиль».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду