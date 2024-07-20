У Львові завтра прощатимуться з Іриною Фаріон

21 липня у Гарнізонному храмі Львова відбудеться прощання з Іриною Фаріон.

Прощання з відомою мовознавицею та громадською діячкою Іриною Фаріон, яка загинула 19 липня, розпочнеться в її рідному Львові 21 липня. Чин похорону відбудеться наступного дня. Про це повідомила донька Ірини Фаріон Софія Семчишин.

Парастас за покійною розпочнеться 21 липня о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, розташованому за адресою вулиця Театральна, 11. Віддати останню шану можна буде до 22:00.

Чин похорону розпочнеться 22 липня о 14:00 у тому ж храмі. Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22), неподалік могили Володимира Івасюка.

«Сумуємо невимовно. Ти для нас — наше життя… Ми будемо робити все, щоб втілити Твою ідею у життя і щоб Ти побачила Україну Твоєї мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!», — висловила свою біль і вдячність донька мовознавиці.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.

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