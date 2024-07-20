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Безпаперові суди та ШІ замість стенографісток: в Індії створюють гібридні суди

17:08, 20 липня 2024
В Індії відкрили перший пілотний гібридний зал суду, обладнаний системою ШІ.
Безпаперові суди та ШІ замість стенографісток: в Індії створюють гібридні суди
Фото: the-sun.com
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19 липня суди Делі вступили в епоху штучного інтелекту (ШІ). Було представлено перший «пілотний гібридний суд», оснащений «пристроєм перетворення мови на текст», передає bwlegalworld.com.

Зазначається, що з одного боку це заощадить час, а з іншого — підвищить працездатність суддів та співробітників судів, особливо стенографістів.

Виконувач обов'язків головного судді Високого суду Делі суддя Джастіс Манмохан відкрив перший пілотний гібридний зал суду, обладнаний системою ШІ, у суді Тис-Хазарі. Він також запустив програму цифрового суду.

У зв'язку з цим суддя Манмохан заявив: «Необхідно використовувати технології для вдосконалення правової системи та скорочення затримок у здійсненні правосуддя».

«Пілотний гібридний суд має функцію перетворення мови в текст для запису доказів», а також додаток цифрового суду, який призначений для судових приставів, щоб ті мати доступ до всіх електронних справ.

Функція перетворення мови на текст для запису доказів оснащена передовими технологіями, такими як «автоматичне розпізнавання мови» та «великі мовні моделі», для ефективного перетворення усних слів на письмовий текст, що відображається на екрані системи.

«Додаток цифрового суду», розроблений для судових працівників, є настільною програмою, що включає ряд функцій, таких як функція завантаження документів, яка гарантує, що всі фізичні документи, представлені в суді, також будуть доступні в цифровому вигляді в Системі інформації про справи (CIS).

Також наголошується, що вживаються зусилля для просування безпаперових судів.

Джастіс Манмохан також зазначив, що технології можуть допомогти вирішити проблему нестачі кадрів у судах.

«Як головний суддя, я стикаюся із найбільшою проблемою: усі судді запитують велику кількість стенографістів, а їх не вистачає. Я думаю, що це значною мірою вирішить проблему, оскільки, як тільки буде доступна функція перетворення мови в текст, особливо щодо запису доказів спільними реєстраторами та окружними судовими органами, це забезпечить наявність досить великої кількості стенографістів для інших цілей», - заявив він.

Наразі ведуться роботи зі створення гібридних судових приміщень у всіх 691 окружних судах Делі. 14 пілотних проектів перебувають у стадії розробки.

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