У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини

Чоловік раніше був медиком у німецькому Червоному Хресті.

У Білорусі громадянина Німеччини Рікі Крігера засудили до страти після звинувачень за шістьома статтями, передає білоруська служба «Радіо Свобода».

Суди над 30-річним Крігером, який раніше був медиком у німецькому Червоному Хресті, відбувалися у Мінському обласному суді протягом червня, а затримали його ще у листопаді 2023 року.

Вирок оголосили 24 червня. У ньому Крігера визнали винним у «скоєнні вибуху з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (акту тероризму», здійсненому особою, яка раніше скоювала злочини, передбачені ч. 4 ст. 295 кримінального кодексу, організованою групою».

Від телефонних коментарів у суді відмовилися, а державні відомства та інформагентства не повідомляли про арешти за такими звинуваченнями.

Справа Крігера нібито стосується полку ім. Калиновського – його структурного батальйону Western.

Це був перший у Білорусі суд за звинуваченнями у «найманстві», а за приєднання білорусів до Сил оборони України їх судять за іншою статтею – про участь у збройному формуванні на території іншої держави.

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