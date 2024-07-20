178 000 грн взятки за победу в тендере: в Сумской области будут судить представителя ООО

Сумма «отката» составляла 25% от размера тендера.

В Сумской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении лица, действовавшего в интересах общества с ограниченной ответственностью, по факту предоставления неправомерной выгоды руководству коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета «Ахтырская центральная районная больница».

Как сообщила полиция Сумской области, обвиняемая за победу в тендере на поставку в больницу медицинского оборудования стоимостью 750 тыс. грн конкретного общества с ограниченной ответственностью передала медику «откат» в размере 25% от суммы, а именно 178 тыс. 500 грн.

В полиции добавили, медику сообщили о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды за создание искусственных условий для победы в тендере указанного ООО и трудоустройство интерна в медучреждение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Досудебное расследование по нему продолжается.

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