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Потеряли пенсионное удостоверение: какой алгоритм действий для восстановления

22:28, 20 июля 2024
Если пенсионное удостоверение утрачено, пенсионер может получить новый документ.
Потеряли пенсионное удостоверение: какой алгоритм действий для восстановления
Фото: 24tv.ua
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Если пенсионное удостоверение потеряно, пенсионер может получить новый документ, обратившись в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд. Об этом сообщил официальный сайт ПФ.

При обращении в сервисный центр пенсионеру нужно предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, в которое добавить цветное фото размером 3х2,5 см.

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг Фонда, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Если подавать заявление из мобильного приложения Пенсионный фонд, нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ - Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (должны быть выполнены чернилами черного цвета) и фотографию. Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в сервисном центре Фонда, который указывается в заявлении.

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