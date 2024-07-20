Як нараховується та сплачується фізособою транспортний податок: роз’яснення

Обчислення суми транспортного податку з об’єкта оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою платника податку.

Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, як нараховується та сплачується фізичною особою транспортний податок.

Так, згідно з п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 розд. ХІІ ПКУ, обчислення суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст.42 ПКУ, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року) - п.п. 267.6.2 п.267.6 ст.267 ПКУ.

ППР про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити, повинні містити щодо кожного з об’єктів, зокрема, але не виключно, інформацію про транспортний засіб: марка, модель, об’єм циліндрів двигуна (куб. см), рік випуску та розмір ставки податку.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується ФО - платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

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