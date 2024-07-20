На Черкащині викрили шахрая, який продавав неіснуючий антикваріат через соцмережу

Зловмисник ошукав тринадцять громадян на загальну суму 80 тисяч гривень.

Фото: volodymyrets.city

На Черкащині повідомили про підозру жителю м. Сміла у заволодінні чужим майном шляхом обману.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 35-річний чоловік організував «заробіток» в мережі Інтернет, створивши в одній із соціальних мереж кілька сторінок, на яких розмістив оголошення про продаж антикваріату: книжок, посуду, порцелянових статуеток і таке інше. Також відкрив у банківській установі рахунок на сторонню особу.

У подальшому, після досягнення домовленостей з потерпілими в додатку «Фейсбук Месенджер» та отримання від них у рахунок оплати, що надходила йому на спеціально відкриту банківську картку, не виходив на зв’язок, а оплачений товар не надсилав.

Таким способом зловмисник ошукав тринадцять громадян на загальну суму 80 тисяч гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Шахраю загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.