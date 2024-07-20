В Бангладеш 105 людей загинули під час студентських заворушень

Студенти протестують проти урядових квот на роботу.

Джерело фото: Reuters

У столиці Бангладеш Дакки цього тижня, під час студентських протестів проти урядових квот на робочі місця, загинуло щонайменше 105 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Протести спалахнули через суперечливі квоти на державні посади, включаючи 30% для сімей учасників боротьби за незалежність від Пакистану. Незважаючи на заборону публічних зібрань, у п’ятницю поліція продовжила розганяти демонстрації. За даними лікарень, між 17:00 і 19:00 за місцевим часом до лікарні Медичного коледжу Дакки доставили 27 тіл загиблих, а також тисячі поранених.

У центральному районі Дакки Нарсінгді протестувальники штурмували в'язницю, звільнивши понад 850 ув'язнених і підпаливши установу. Багато лідерів опозиційних партій, активістів і студентів були заарештовані. В.о. голови опозиційної Бангладеської націоналістичної партії Тарік Рахман, який перебуває у вигнанні, підтвердив інформацію про арешти.

У відповідь на наростаючі заворушення та зростання числа загиблих, уряд прем'єр-міністра Шейхи Хасіни оголосив національну комендантську годину і ввів війська до столиці. Хасіна скасувала свої візити до Іспанії та Бразилії через ситуацію в країні.

Комендантська година відрізала Бангладеш від зовнішнього світу: телефонні з'єднання з-за кордону були частково заблоковані, вебсайти бангладеських ЗМІ не оновлювалися, а їхні сторінки в соцмережах залишалися неактивними. Солдати патрулювали безлюдні вулиці столиці, а комендантська година була послаблена на дві години для дозволу людям зробити покупки та інші справи. Військові перевіряли посвідчення особи на контрольно-пропускних пунктах.

Комендантська година триватиме до 10 ранку за місцевим часом у неділю, коли уряд планує оцінити ситуацію і ухвалити подальші рішення. Протести супроводжувалися сутичками з поліцією, застосуванням сльозогінного газу та шумових гранат, а демонстранти кидали цеглу і підпалювали автомобілі.

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