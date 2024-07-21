Через CrowdStrike постраждали 8,5 млн пристроїв Windows, – підрахунки Microsoft

За масштабами збитків через помилку CrowdStrike це один з найсерйозніших кіберінцидентів в історії.

Джерело фото: CNN

Компанія Microsoft заявила, що глобальний збій у роботі IT-систем, викликаний помилковим оновленням від компанії CrowdStrike, призвів до виведення з ладу 8,5 мільйона комп’ютерів по всьому світу. Це може стати однією з найгірших кіберподій в історії, повідомляє ВВС.

Згідно з повідомленням, це перший раз, коли озвучено таку велику цифру збитків, і вона може виявитися найбільшим інцидентом у сфері кібербезпеки. Збій стався через те, що CrowdStrike надіслала пошкоджене оновлення програмного забезпечення великій кількості своїх клієнтів.

Віце-президент Microsoft Девід Вестон зазначив, що, хоча це число менше 1% усіх комп’ютерів з Windows у світі, наслідки для економіки та суспільства значні, оскільки CrowdStrike використовується багатьма підприємствами, що надають критично важливі сервіси.

Microsoft змогла точно оцінити масштаб проблеми завдяки телеметрії продуктивності комп’ютерів, підключених до інтернету. Компанія підкреслила, що проблема не пов'язана з їхнім програмним забезпеченням, а вказує на необхідність ретельної перевірки якості оновлень перед їх розповсюдженням.

Збитки від інциденту стали величезними, і тепер це один з найсерйозніших кіберінцидентів в історії. Кіберзлочинці вже почали використовувати ситуацію в своїх інтересах. Зокрема, спостерігається зростання реєстрацій доменів, що імітують офіційний сайт CrowdStrike, з метою обману ІТ-менеджерів і громадськості.

Агенції з кібербезпеки по всьому світу закликають ІТ-спеціалістів використовувати лише офіційний вебсайт CrowdStrike для отримання інформації та допомоги.

Нагадаємо, глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

Відновлення після глобального технічного збою може зайняти тижні, – попереджають експерти.

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