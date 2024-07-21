Лікар Байдена розповів про стан здоров’я хворого на коронавірус

Лікар Джо Байдена повідомив про покращення його стану після коронавірусу, проте ще є симптоми.

Джерело фото: EPA-EFE

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лікар президента США Джо Байдена доктор Кевін О'Коннор, у неділю, 21 липня, розповів про поточний стан здоров’я глави Білого дому після виявлення у нього коронавірусу. Інформацію оприлюднила пресслужба Білого дому.

О'Коннор зазначив, що загальний стан президента покращується, хоча Байдена продовжують турбувати кашель і хрипота. Всі ключові показники здоров’я — пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура — залишаються в межах норми.

"Президент добре переносить лікування і продовжить приймати препарат PAXLOVID відповідно до плану," — додав лікар.

О'Коннор також підкреслив, що Байден продовжує виконувати свої президентські обов'язки, незважаючи на наявність симптомів захворювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.