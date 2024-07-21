Врач Байдена рассказал о состоянии здоровья больного коронавирусом

Врач Джо Байдена сообщил об улучшении его состояния после коронавируса, однако еще есть симптомы.

Источник фото: EPA-EFE

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Врач президента США Джо Байдена доктор Кевин О'Коннор, в воскресенье, 21 июля, рассказал о текущем состоянии здоровья главы Белого дома после обнаружения у него коронавируса. Информацию обнародовала пресс-служба Белого дома.

О'Коннор отметил, что общее состояние президента улучшается, хотя Байдена продолжают беспокоить кашель и хрипота. Все ключевые показатели здоровья - пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура - остаются в пределах нормы.

«Президент хорошо переносит лечение и продолжит принимать препарат PAXLOVID в соответствии с планом,» - добавил врач.

О'Коннор также подчеркнул, что Байден продолжает выполнять свои президентские обязанности, несмотря на наличие симптомов заболевания.

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