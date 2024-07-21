Снос Усадьбы Зеленских несмотря на ее арест: начато два уголовных производства

В Киеве начаты уголовные производства по уничтожению имущества, на которое был наложен арест и самовольное проведение строительных работ на запрещенном земельном участке.

Источник фото: kyiv_pro_office

Как ранее сообщалось, Шевченковская окружная прокуратура Киева 20 июля 2024 года открыла уголовное производство по факту уничтожения здания по ул. Конисского, 22 (прежний адрес - ул. Тургеневская, 22). Как рассказала Киевская городская прокуратура, расследуются два основных нарушения: уничтожение имущества, на которое был наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины), и самовольное проведение строительных работ на запрещенном земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины).

Отмечается, что здание по ул. Конисского, 22 было арестовано в январе 2024 года в рамках уголовного производства, которое начато по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины). Арест наложен с целью запрета пользования, распоряжения и отчуждения здания, поскольку участок входит в границы исторического ареала Киева и любые строительные работы требуют согласования Министерства культуры и информационной политики Украины.

Однако 19 июля 2024 года, несмотря на арест, неизвестные лица нарушили запрет и с помощью тяжелой техники разрушили дом. Сейчас правоохранители установили место нахождения техники, которая использовалась для уничтожения здания, и подали в суд ходатайство о ее аресте.

Прокуратура еще раз подчеркивает, что любые строительные работы на объекте, находящемся под арестом, являются незаконными.

Напомним, в МКИП заявили, что не предоставляли разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.