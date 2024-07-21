В Минэнерго сообщили об улучшении ситуации с электроэнергией

Энергетическая ситуация в Украине улучшается на фоне снижения жары и ремонтных кампаний.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил в эфире телемарафона, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшается. По его словам, это связано с несколькими факторами, в частности, снижением жары и успешным проведением ремонтных работ на объектах генерации.

«До этого мы имели четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара спадает. Также это связано с ремонтными кампаниями на объектах генерации», - пояснил Колесник.

Он также предупредил, что существует риск дальнейших обстрелов объектов энергетической инфраструктуры со стороны врага. «На сегодня мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт - довольно значительный объем», - добавил замминистра.

Несмотря на улучшение ситуации, Колесник призвал к осторожности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики.

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