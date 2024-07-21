Таможенный инспектор в Кропивницком не проверил декларацию и нанес государству ущерб на 600 тысяч гривен

Главному инспектору таможни в Кропивницком сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Источник фото: Кировоградская областная прокуратура

Прокуроры сообщили о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Кропивницкий» Кропивницкой таможни в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Это нарушение отнесено к части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.

Как выяснилось, подозреваемый, используя свое служебное положение, не обеспечил проверку соответствия описания товара в таможенной декларации с предоставленными для таможенного контроля документами. Эти действия привели к неуплате декларантом таможенных платежей, чем государству был нанесен ущерб на сумму почти 600 тысяч гривен.

Оперативное сопровождение дела осуществляет Управление Службы безопасности Украины в области.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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