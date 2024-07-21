Практика судов
  1. В мире

«Я получил пулю за демократию», – Трамп провел первый митинг после покушения

11:11, 21 июля 2024
Дональд Трамп почтил память жертв покушения на первом митинге после инцидента.
«Я получил пулю за демократию», – Трамп провел первый митинг после покушения
Источник фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел свой первый предвыборный митинг после того, как стал жертвой покушения на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN.

Выступление Трампа состоялось в Мичигане, где он заявил, «На прошлой неделе я принял пулю за демократию», добавив: «Я не должен быть здесь сейчас, но произошло нечто очень особенное».

Трамп, который выступал почти два часа, поблагодарил персонал больницы, в которую его доставили после покушения. Он также почтил память мужчины, погибшего во время стрельбы, и выразил поддержку двум раненым участникам мероприятия.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Служба судебной охраны разваливается из-за усиленной мобилизации: как и почему возник кризис

«Наших людей вызывают обновить данные. Однако после уточнения данных их сразу же направляют на военно-врачебную комиссию (ВВК), а сразу после прохождения ВВК вручают так называемые «боевые повестки», то есть вызывают для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией», - сообщил председатель Службы судебной охраны

Утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах: текст изменений

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке работник аппарата суда должен проверить информацию о факте поступления уплаты.

Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в октябре, но при условии, что для нее найдут помещение площадью от 600 до 1000 квадратных метров.

Повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет 45,58 млрд грн в 2024 году

А в 2025 году увеличение ставки военного сбора с доходов граждан позволит наполнить бюджет на 107,7 млрд грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду