«Я получил пулю за демократию», – Трамп провел первый митинг после покушения

Дональд Трамп почтил память жертв покушения на первом митинге после инцидента.

Источник фото: CNN

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел свой первый предвыборный митинг после того, как стал жертвой покушения на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN.

Выступление Трампа состоялось в Мичигане, где он заявил, «На прошлой неделе я принял пулю за демократию», добавив: «Я не должен быть здесь сейчас, но произошло нечто очень особенное».

Трамп, который выступал почти два часа, поблагодарил персонал больницы, в которую его доставили после покушения. Он также почтил память мужчины, погибшего во время стрельбы, и выразил поддержку двум раненым участникам мероприятия.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании.

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