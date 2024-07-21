В Одессе обвалилось здание порту: под завалами оказались люди

В Одесском порту обвалилось складское здание.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

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В Одесском морском торговом порту обвалилось складское здание. Под завалами оказались два человека, один из которых погиб.

Как сообщает ГСЧС Одесской области, разрушение произошло вечером 20 июля. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили двух пострадавших под завалами.

«Работниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и бензореза был деблокирован гражданин, 1990 года рождения. Работники ГСЧС оказали пострадавшему домедицинскую помощь и передали медикам», - отмечают в ГСЧС.

К сожалению, второго мужчину, которого достали из-под завалов, обнаружили уже без признаков жизни.

По предварительным данным, разрушение могло произойти из-за нарушения техники безопасности во время строительных работ.

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