В Одесі обвалилася будівля порту: під завалами опинилися люди

В Одеському порту обвалилася складська будівля.

Джерело фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

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В Одеському морському торговельному порту обвалилася складська будівля. Під завалами опинилися двоє людей, один з яких загинув.

Як повідомляє ДСНС Одеської області, руйнування сталося ввечері 20 липня. Рятувальники, що прибули на місце події, виявили двох постраждалих під завалами.

«Працівниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам», - зазначають у ДСНС.

Нажаль, другого чоловіка, якого дістали з-під завалів, виявили вже без ознак життя.

За попередніми даними, руйнування могло статися через порушення техніки безпеки під час будівельних робіт.

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