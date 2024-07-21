Переважну більшість доби діятиме одна черга відключення світла, – Укренерго

Погодинні відключення електроенергії діятимуть по всій Україні 21 липня.

НЕК «Укренерго» повідомило погодинні відключення електроенергії на неділю, 21 липня, з 00:00 до 24:00. Як повідомляє пресслужба компанії, протягом дня будуть діяти графіки відключень.

Згідно з інформацією від «Укренерго», з 15:00 до 24:00 в усіх обласних енергетичних компаніях (обленерго) буде застосовуватися дві черги відключень одночасно. В інші години доби буде діяти лише одна черга.

Для довідки: коли обленерго використовують одну чергу графіків відключень, це означає 4 години обмеження електропостачання на добу. Дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин, а чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Розподіл навантаження і тривалість відключень у конкретних регіонах визначаються місцевими обленерго. НЕК «Укренерго» відповідає за загальну кількість черг, які мають бути застосовані одночасно по всій країні.

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