Подавляющее большинство суток будет действовать одна очередь отключения света, – Укрэнерго

Почасовые отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине 21 июля.

НЭК «Укрэнерго» сообщило почасовые отключения электроэнергии на воскресенье, 21 июля, с 00:00 до 24:00. Как сообщает пресс-служба компании, в течение дня будут действовать графики отключений.

Согласно информации от «Укрэнерго», с 15:00 до 24:00 во всех областных энергетических компаниях (облэнерго) будет применяться две очереди отключений одновременно. В остальные часы суток будет действовать только одна очередь.

Для справки: когда облэнерго используют одну очередь графиков отключений, это означает 4 часа ограничения электроснабжения в сутки. Две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов, а четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Распределение нагрузки и продолжительность отключений в конкретных регионах определяются местными облэнерго. НЭК «Укрэнерго» отвечает за общее количество очередей, которые должны быть применены одновременно по всей стране.

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