В Швеции госслужащего могут уволить за кражу бутерброда

Шведская миграционная служба расследует случай кражи бутерброда своим сотрудником.

Источник фото: Visit Ukraine

Сотруднику Шведской миграционной службы грозит увольнение из-за того, что он взял бутерброд в кафе, не заплатив за него. Об этом сообщает «Европейская правда».

Инцидент произошел в мае, когда несколько работников миграционного агентства возвращались после выполнения служебного задания на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Стокгольм-Арланда. Во время завтрака в местном кафе один из них взял бутерброд стоимостью 79 шведских крон (примерно 6,8 евро или 307 гривен), но не заплатил за него.

Внутреннее расследование было начато после того, как один из работников сообщил об инциденте. По его словам, коллега взял бутерброд и «выскользнул» из очереди, якобы проверяя свой телефон. На вопрос, заплатил ли он за бутерброд, фигурант расследования признался, что не заплатил, но «спрятал это, чтобы избежать проблем».

Расследование подтвердило факт кражи и рекомендовало передать дело в прокуратуру. В случае доказательства вины работнику грозит увольнение из агентства.

Руководитель подразделения миграционной службы Швеции Бобби Салахшур выразил свой «шок» по поводу инцидента и отметил, что он «повреждает репутацию органа власти».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.