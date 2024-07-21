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Лесная мафия на Житомирщине: директор спецлесхоза обвиняется в незаконной вырубке леса

09:42, 21 июля 2024
На Житомирщине разоблачена незаконная вырубка 190 сосен, организованная директором спецлесхоза и депутатом.
Лесная мафия на Житомирщине: директор спецлесхоза обвиняется в незаконной вырубке леса
Источник фото: Житомирская областная прокуратура
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На Житомирщине директор филиала спецлесхоза, который также является депутатом горсовета, вместе с лесниками организовал незаконную вырубку почти 190 сосен во вверенном им лесничестве. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

Специализированная экологическая прокуратура Житомирской областной прокуратуры сообщила о подозрении директору спецлесхоза в незаконной вырубке деревьев, совершенной по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Подозрение также выдвинуто двум его сообщникам - лесничим местных лесничеств.

Расследование установило, что директор филиала специализированного лесохозяйства ГП «Леса Украины», депутат городского совета, организовал незаконную вырубку деревьев на вверенных ему лесных массивах. Для этого он привлек главного лесничего и лесничего спецлесхоза.

Зная, что никаких лесорубных билетов на проведение вырубки на территории лесничества не выдано, он приказал подчиненным осуществить вырубку. В январе этого года в течение нескольких дней в государственном спецлесхозе, что в Коростенском районе, было вырублено почти 190 сосен, фактически уничтожив лес на площади 2 га. Раскрошенные бревна использовали для собственных нужд.

Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от должностей и взыскании с них причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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