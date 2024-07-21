Будущие военные могут выбирать воинскую часть даже после получения повестки, – рассказали в Минобороны

Военнообязанные могут прийти с повесткой и выбрать желаемую должность и воинскую часть.

Источник фото: Генштаб ВСУ

Военнообязанные могут обращаться в рекрутинговый центр даже после получения повестки. Это дает им возможность выбрать должность и воинскую часть, где они будут служить. Об этом сообщил Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец.

Бежевец отметил, что первая повестка, которая является приглашением в ТЦК для обновления учетных данных, не мешает процессу рекрутинга. Он пояснил, что часто военнообязанные приходят в ТЦК не только с повесткой, но и с рекомендательным письмом, как добровольцы. Они обращаются с просьбой оформить их в конкретную часть на конкретную должность. Это предусмотрено директивными документами и законодательством.

«Такие случаи есть. И это не единичные случаи. Тогда человек приходит в ТЦК не с повесткой - «я пришел мобилизоваться», а непосредственно уже с рекомендательным письмом - «как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня». И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе», - рассказал Бежевец.

Бежевец также отметил, что примерно треть защитников Украины являются добровольцами, и из них 20% - женщины.

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