Майбутні військові можуть обирати військову частину навіть після отримання повістки, – розповіли в Міноборони

Військовозобов'язані можуть прийти з повісткою та обрати бажану посаду та військову частину.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язані можуть звертатися до рекрутингового центру навіть після отримання повістки. Це дає їм можливість вибрати посаду та військову частину, де вони будуть служити. Про це повідомив Уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

Бежевець зазначив, що перша повістка, яка є запрошенням до ТЦК для оновлення облікових даних, не заважає процесу рекрутингу. Він пояснив, що часто військовозобов'язані приходять до ТЦК не тільки з повісткою, а й з рекомендаційним листом, як добровольці. Вони звертаються з проханням оформити їх у конкретну частину на конкретну посаду. Це передбачено директивними документами та законодавством.

«Такі випадки є. І це непоодинокі випадки. Тоді людина приходить в ТЦК не з повісткою — «я прийшов мобілізуватися», а безпосередньо вже з рекомендаційним листом — «як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене». І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі», – розповів Бежевець.

Бежевець також наголосив, що приблизно третина захисників України є добровольцями, і з них 20% — жінки.

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