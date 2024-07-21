21 липня: яке сьогодні свято та головні події

21 липня День шкідливої їжі.

Джерело фото: PostEat

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У неділю, 21 липня, в Україні та в світі відзначають кілька важливих свят та подій.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості — це професійне свято, яке вшановує працю всіх, хто працює в цих галузях, що є основою індустріального розвитку багатьох країн, зокрема й України.

Інші свята цього дня:

День шкідливої їжі — ще одна нагода насолодитися улюбленими ласощами без зайвих докорів сумління.

Національний день Бельгії — головне національне свято Бельгії, що відзначається на честь незалежності країни.

День дітей у Панамі — святкування, присвячене наймолодшим громадянам цієї країни.

Православні свята:

Православна церква України за новим стилем вшановує пророка Єзекіля, затворника Онисима Києво-Печерського і преподобного Онуфрія Мовчазного.

За старим стилем святкують день великомученика Прокопія Кесарійського.

Народні традиції:

Наші предки в цей день дотримувалися одноденної обітниці мовчання. Всі домашні справи робили мовчки або розмовляли по мінімуму. Якщо планувалося важливе заняття або творча праця, то для вдалого завершення роботи не вимовляли жодного слова.

Історичні події 21 липня:

1954 — Підписано Женевську угоду, яка завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 — Американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін у рамках польоту "Apollo 11" виходять на поверхню Місяця, здійснюючи першу в історії людства висадку на Місяць.

1992 — Сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.

2013 — Вступив на престол король Бельгії Філіп I, започаткувавши нову еру в історії бельгійської монархії.

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