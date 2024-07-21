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21 июля: какой сегодня праздник и главные события

09:06, 21 июля 2024
21 июля День вредной пищи.
21 июля: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: PostEat
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В воскресенье, 21 июля, в Украине и в мире отмечают несколько важных праздников и событий.

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности - это профессиональный праздник, который чествует труд всех, кто работает в этих отраслях, что является основой индустриального развития многих стран, в том числе и Украины.

Другие праздники этого дня:

День вредной пищи - еще одна возможность насладиться любимыми лакомствами без лишних угрызений совести.

Национальный день Бельгии - главный национальный праздник Бельгии, отмечаемый в честь независимости страны.

День детей в Панаме - празднование, посвященное самым юным гражданам этой страны.

Православные праздники:

Православная церковь Украины по новому стилю чтит пророка Иезекиля, затворника Онисима Киево-Печерского и преподобного Онуфрия Молчаливого.

По старому стилю празднуют день великомученика Прокопия Кесарийского.

Народные традиции:

Наши предки в этот день соблюдали однодневный обет молчания. Все домашние дела делали молча или разговаривали по минимуму. Если планировалось важное занятие или творческий труд, то для удачного завершения работы не произносили ни одного слова.

Исторические события 21 июля:

1954 - Подписано Женевское соглашение, которое завершило Первую индокитайскую войну и определило судьбу французских колоний в этом регионе.

1969 - Американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета «Apollo 11» выходят на поверхность Луны, совершая первую в истории человечества высадку на Луну.

1992 - Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.

2013 - Вступил на престол король Бельгии Филипп I, положив начало новой эре в истории бельгийской монархии.

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